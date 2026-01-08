Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260108.1 Kiel: Unfallbeteiligter und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kiel (ots)

Bereits am Freitag den 19. Dezember 2025 kam es in der Hamburger Chaussee zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht einen Unfallbeteiligten sowie Zeuginnen und Zeugen. Am 19.12.25 gegen 21:45 Uhr sollte es nach den Angaben eines Unfallbeteiligten zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Fahrradfahrer habe den Radweg am Theodor-Heuss-Ring von der Dorotheenstraße in Richtung Hamburger Chaussee zum sogenannten "Waldwiesenkreisel" befahren. An der dortigen Ampel sei für den Radfahrer grün angezeigt gewesen und er habe die Straße gequert. Dabei habe ihn ein größerer schwarzer PKW (schwarzer SUV) derart angefahren, dass er stürzte und auf dem begrünten Teil der Verkehrsinsel aufkam. Der Radfahrer habe sich dabei unter anderem am Kopf verletzt. Eine Passantin habe dem Verletzten geholfen. Benommen von der Situation habe der Verletzte sie nicht nach dem Namen gefragt. Der Unfallbeteiligte oder auch Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummern 0431 / 160 1503 zu melden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell