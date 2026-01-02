PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260102.1 Altenholz: Wohnungsbrand mit schwerverletzter Person

Altenholz (ots)

Heute kam es in in einer Wohnung in Altenholz zu einem Brandgeschehen. Dabei wurde eine Bewohnerin schwer verletzt. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird ermittelt.

Der Brand ereignete sich am Freitag, den 02. Januar, gegen 13:05 Uhr in der Klausdorfer Straße in Altenholz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand eine Person schwer verletzt. Mit dem Rettungshubschrauber wurde die Person in das Klinikum Hamburg gebracht. Die Brandursache ist noch unklar und wird derzeit ermittelt.

Babette Weiß, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 10:23

    POL-KI: 260101.1 Kiel / Kreis Plön: Einsatzgeschehen in der Silvesternacht

    Kiel / Kreis Plön (ots) - Der Jahreswechsel verlief aus polizeilicher Sicht wie erwartet einsatz- und arbeitsreich. Im Zeitraum 31.12.25, 06:00 Uhr, bis 01.01.26, 07:00 Uhr, kam es im Bereich der Polizeidirektion Kiel, inklusive des Kreises Plön, zu 124 Einsätzen mit Silvesterbezug. Damit liegt die Zahl der Gesamteinsätze etwa auf Vorjahresniveau. Am 31.12., gegen ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 10:10

    POL-KI: 251226.1 Kiel / Kreis Plön: Polizeiliche Bilanz der Weihnachtsfeiertage

    Kiel / Plön (ots) - Die Weihnachtsfeiertage verliefen für die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Kiel insgesamt ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Aus polizeilicher Sicht konnten viele Menschen die Feiertage in besinnlicher Atmosphäre verbringen. Im Zeitraum von Heiligabend, 24. Dezember (12 Uhr), bis zum 26. Dezember (06 Uhr) verzeichnete die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren