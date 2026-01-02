Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260102.1 Altenholz: Wohnungsbrand mit schwerverletzter Person

Altenholz (ots)

Heute kam es in in einer Wohnung in Altenholz zu einem Brandgeschehen. Dabei wurde eine Bewohnerin schwer verletzt. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache wird ermittelt.

Der Brand ereignete sich am Freitag, den 02. Januar, gegen 13:05 Uhr in der Klausdorfer Straße in Altenholz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand eine Person schwer verletzt. Mit dem Rettungshubschrauber wurde die Person in das Klinikum Hamburg gebracht. Die Brandursache ist noch unklar und wird derzeit ermittelt.

Babette Weiß, Polizeidirektion Kiel

