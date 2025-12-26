Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251226.1 Kiel

Kreis Plön: Polizeiliche Bilanz der Weihnachtsfeiertage

Kiel / Plön (ots)

Die Weihnachtsfeiertage verliefen für die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion Kiel insgesamt ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Aus polizeilicher Sicht konnten viele Menschen die Feiertage in besinnlicher Atmosphäre verbringen.

Im Zeitraum von Heiligabend, 24. Dezember (12 Uhr), bis zum 26. Dezember (06 Uhr) verzeichnete die Polizeidirektion Kiel insgesamt 265 Einsätze. Davon entfielen 216 Einsätze auf die Landeshauptstadt Kiel sowie 49 Einsätze auf den Kreis Plön. Das Einsatzaufkommen lag damit erneut auf einem niedrigen Niveau. Im Vergleich dazu wurden im entsprechenden Vorjahreszeitraum 253 Einsätze registriert.

Zwischen Heiligabend und dem Morgen des 26. Dezembers unterstützten die Einsatzkräfte insgesamt sechs hilflose Personen, die aufgrund alkoholbedingter Beeinträchtigungen nicht mehr selbstständig unterwegs sein konnten. Darüber hinaus schritten die Beamtinnen und Beamten in mehreren Fällen bei Streitigkeiten ein und nahmen dabei neun Körperverletzungsdelikte auf.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Kiel kam es lediglich zu einem Verkehrsunfall, der polizeilich aufgenommen werden musste. Im Kreuzungsbereich der Helmholtzstraße stieß ein 49-jähriger Fahrzeugführer mit einem 53-jährigen Fußgänger zusammen. Der Fußgänger erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Am 1. Weihnachtstag kam es in Mönkeberg zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, Einsatzkräfte der Polizei beschlagnahmten den Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Weitere Wohnungsbrände wurden im Laufe der Weihnachtsfeiertage nicht bekannt.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel ist heute bis 12 Uhr unter den bekannten Rufnummern erreichbar. Ab dem 29. Dezember steht die Pressestelle wieder regulär für Auskünfte zur Verfügung.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell