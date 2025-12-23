Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251223.4 Kiel

Kreis Plön: Zwischen den Jahren

Kiel / Plön (ots)

Das Jahr hält kurz an. Vom Adventskranz zum Silvesterknall, zwischen Rückblick und Neuanfang.

Die Polizeidirektion Kiel wünscht allen "Frohe Weihnachten", ruhige und besinnliche Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr 2026.

Während viele im Kreise ihrer Familien runterkommen und entspannen, sind viele unserer Kolleginnen und Kollegen unterwegs. Auf Straßen, Wegen und Plätzen. Mit offenen Auge, klarem Kopf und dem einfachen Ziel, dass alle immer sicher nach Hause kommen.

Zum Jahreswechsel wünschen wir uns nichts Außergewöhnliches: kein Übermut, keine Eile, keine falschen Entscheidungen. Dafür ein neues Jahr, das ruhig beginnt - und gern so bleiben darf.

Genießen Sie die Zeit zwischen den Jahren. Passen Sie auf sich auf. Wir tun es auch!

Die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel ist am 26. Dezember 2025 zwischen 10 und 12 Uhr für Nachfragen zu den Weihnachtstagen erreichbar. Am 29. und 30. Dezember 2025 ist die Pressestelle regulär besetzt. Am 1. Januar 2026 ist die Pressestelle ebenfalls für Rückfragen zur Silvesternacht von 12-14 Uhr erreichbar. Ab dem 2. Januar 2026 gelten wieder die üblichen Erreichbarkeiten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

