POL-KI: 251223.3 Preetz: Warnung vor Trickdiebstahl an der eigenen Haustür

Preetz (ots)

Montagnachmittag meldeten sich unabhängig voneinander drei Preetzerinnen bei der Polizei und gaben bekannt, dass sie zuvor von einem unbekannten Mann, der sich u. a. als Anwohner ausgegeben habe, in ein Gespräch verwickelt wurden. Im Anschluss hätten sie bemerkt, dass ihnen Bargeld sowie Geldkarten fehlen würden. Die Polizei Preetz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 22.12.2025, gegen 13:00 Uhr, habe ein unbekannter Mann bei einer 91 Jahre alten Frau an der Haustür geklingelt und sie in ein Gespräch verwickelt. Im Zuge dessen sei er mit ihr in die Wohnung gegangen. Nachdem er diese wieder verlassen habe, hätte die Bewohnerin bemerkt, dass ihr ein geringer Bargeldbetrag fehlen würde.

Rund eine Stunde später, habe es bei einer weiteren 88-jährigen Preetzerin an der Wohnungstür geklingelt. Ein ihr unbekannter Mann, der sich als Nachbar ausgegeben habe, hätte sie im Treppenhaus darauf aufmerksam gemacht, dass die Person, die angeblich zuvor geklingelt hätte, das Haus bereits wieder verlassen habe. Der angebliche Nachbar habe der Bewohnerin im weiteren Verlauf erläutert, dass er keinen Schlüssel für seine Wohnung habe und auf das Heimkommen seiner Frau warten würde. Schließlich habe der Mann die Toilette der Bewohnerin nutzen dürfen. Als der Mann das Haus wieder verlassen habe, sei der Bewohnerin aufgefallen, dass ihr Bargeld sowie eine Geldkarte fehlen würden.

Bei einer weiteren 84 Jahre alten Frau aus dem Haus sei der unbekannte Mann gegen 14:30 Uhr gewesen. Auch sie berichtete von dem im Nachgang festgestellten Fehlen von Bargeld sowie Geldkarten.

Alle drei Frauen beschrieben den unbekannten Mann ähnlich als um die 170 cm groß, ca. 20 bis 30 Jahre alt, mit einem südosteuropäischen Erscheinungsbild. Er habe eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, sowie eine schwarze Jogginghose mit gelben bzw. weißen Akzenten an der Seite getragen. Zudem habe er eine Aktentasche mit sich geführt.

Die Beamtinnen und Beamten Polizeistation Preetz haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Wer Angaben zu den Taten oder zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Preetz unter 04342 / 10 770 zu melden.

Die Polizei rät grundsätzlich, keine unbekannten Menschen in die eigene Wohnung zu lassen und sich nicht von angeblichen Notsituationen der Personen unter Druck setzen zu lassen. Betroffene sollten sich gegen zudringliche Besucher wehren, indem sie laut sprechen oder um Hilfe rufen. Im Zweifel sollte die Polizei über den Notruf 110 verständigt werden.

Magnus Gille, Polizeidirektion Kiel

