POL-KI: 251223.1 Kiel: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt auf freiem Fuß - Folgemeldung zu 251222.2

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Nachdem es in der Nacht von Sonntag auf Montag am Dreiecksplatz in einer Wohnung bzw. einem Treppenhaus zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen ist, kam der Tatverdächtige gestern wieder auf freien Fuß. Zuvor hatte sich der Tatverdächtige am Montagmorgen selbständig auf einer Polizeidienststelle gestellt.

Nach aktuellem Stand ereignete sich die Tat am 22.12.25 gegen 0:15 Uhr. Ein 25-jähriger deutscher Mann war zuvor an der Wohnungstür des späteren Tatverdächtigen erschienen und bedrohte diesen an der geöffneten Wohnungstür mit einer Schusswaffe. Der Wohnungsnutzer mit deutscher Staatsangehörigkeit versuchte noch die Tür zu verschließen und zog zeitlich ebenfalls eine Schusswaffe und setzte sich gegen die Person zur Wehr. Der Angreifer erlitt hierbei schwere Verletzungen, flüchtete zunächst und begab sich anschließend in ein Kieler Krankenhaus.

Der 39-jährige Tatverdächtige stellte sich am Morgen des 22.12.25 auf einer Kieler Polizeidienststelle. Er kam zunächst ins Polizeigewahrsam. Mangels dringenden Tatverdachts beantragte die Staatsanwaltschaft Kiel gegen den 39-jährigen Mann keinen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann kam gestern Nachmittag wieder auf freien Fuß.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel.

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler/ Staatsanwaltschaft Kiel

