POL-KI: 251222.4 Kiel: Unbekannte verwüsten Sporthalle in Elmschenhagen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende eine Sporthalle in Elmschenhagen erheblich beschädigt. Die Polizeistation Wellsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntag gegen 18 Uhr stellte ein Berechtigter an der Eingangstür der Sporthalle des Gymnasiums Elmschenhagen Beschädigungen fest. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft und im Inneren mehrere Türen sowie Inventar beschädigt. In den Sanitärräumen stand das Wasser, zudem befand sich ein Wasserfilm auf den Fußböden der Flure, der Sporthalle und der Umkleideräume. Weiterhin beschädigten die Täter zahlreiche Spinde.

In der Vergangenheit kam es dort bereits zu mehreren Sachbeschädigungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

Die Polizeistation Wellsee ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Zeitraum von Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise werden von der zuständigen Polizeistation Wellsee unter der Rufnummer 0431-160 1480 entgegengenommen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

