Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251222.2 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Heute Nacht kam es in Kiel zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz nach Mitternacht erschien eine 25-jährige schwerverletzte Person in einem Kieler Krankenhaus. Durch erste Befragungen erhielten die alarmierten Einsatzkräfte Hinweise auf eine zuvor stattgefundene Gewalttat.

Gegen 8.30 Uhr stellte sich ein 39-jähriger Deutscher im Beisein seines Rechtsanwaltes bei einer Polizeidienststelle. Polizeikräfte nahmen den Mann vorläufig fest.

Die polizeilichen Maßnahmen laufen zum jetzigen Zeitpunkt noch. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden daher zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen erteilt. Wir werden unaufgefordert nachberichten. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel.

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt / Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell