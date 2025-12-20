Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251220.1 Kiel: Fußballeinsatz anlässlich des Spiels Holstein Kiel gegen Dynamo Dresden

Kiel (ots)

Am Abend fand das Fußballspiel zwischen der KSV Holstein Kiel und Dynamo Dresden im ausverkauften Holstein-Stadion statt.

Am späten Nachmittag zog es Fans beider Vereine frühzeitig in den Bereich der Innenstadt und an die Förde. Die Fans aus Dresden haben das Kartenkontingent komplett ausgeschöpft und sind zahlreich an die Kieler Förde gereist. Kurz nach 17 Uhr führten rund 300 Holstein-Fans von der Kieler Innenstadt über die Bergstraße entlang der Holtenauer Straße einen Fanwalk durch. Dieser fand unter polizeilicher Begleitung statt. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet und später auch um das Stadion herum.

Vor Spielbeginn kam es im Umfeld des Holstein-Stadions zu einem Raub von Fanuntensilien. Nach jetzigem Kenntnisstand wählten offenbar Fans aus Dresden ohne Polizeibegleitung den Weg zum Stadion über die Velo-Route und den anschließenden Fußweg in Richtung Projensdorfer Straße. Im Bereich des Stadionvorplatzes trafen diese dann auf Holstein-Anhänger, es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf es zu einem Raubdelikt kam. Einsatzkräfte nahmen eine entsprechende Strafanzeige auf. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Zu Beginn der ersten Halbzeit zündeten Holstein-Fans im Stadion Pyrotechnik. Das Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit kam es zum Zünden von Pyrotechnik diesmal durch die Gastfans. Das Spiel musste erneut unterbrochen werden. Nach jetzigem Stand gab es keine Verletzten durch das Abbrennen der Pyrotechnik.

Nach Spielende verließen die Gästefans nach und nach das Stadion, um sich auf die Heimreise zu begeben. Die Nachspielphase verlief insgesamt ohne Zwischenfälle.

Der Gesamteinsatzleiter, Polizeirat Christian Hasler, zeigte sich mit dem Einsatzverlauf insgesamt zufrieden und dankte den Einsatzkräften für die gezeigte Einsatzbereitschaft.

Stephanie Lage / Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

