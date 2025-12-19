Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251219.2 Kiel: Diebstahl in einem Computergeschäft mit anschließendem Pfeffersprayeinsatz - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Dienstag kam es auf dem Europaplatz in Kiel zu einem Diebstahlsdelikt auf ein Fachgeschäft für Computer. Ein Täter entwendete Waren und flüchtete anschließend zu Fuß. Zeugen verfolgten den Mann und wurden durch einen zweiten Täter mit Pfefferspray besprüht. Polizeikräfte nahmen den Angreifer fest. Ein Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Die Tat ereignete sich am Dienstag, den 16. Dezember, gegen 11:50 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat eine männliche Person ein auf dem Europaplatz in Kiel ansässiges Fachgeschäft für Computer. Nachdem der Mann verschiedene Gegenstände an sich genommen hatte, verließ er das Geschäft und flüchtete zu Fuß. Ein Mitarbeiter und ein anwesender Kunde waren auf die Tat aufmerksam geworden und nahmen die Verfolgung des Täters auf.

Gemeinsam stellten sie den Täter und hielten ihn mit Unterstützung eines weiteren Helfers fest. Dabei wurden sie unvermittelt von einer weiteren männlichen Person mit Pfefferspray besprüht. Daraufhin flüchteten Täter und Angreifer zu Fuß in Richtung Exerzierplatz.

Polizeikräfte mehrerer Reviere fahndeten im Stadtgebiet nach den flüchtigen Männern. Im Rahmen der Fahndung nahmen sie einen 21-jährigen Deutschen im Bereich der Straße Jungfernstieg fest. Hierbei handelte es sich um den Mann, der zuvor das Pfefferspray versprüht hatte. Die Beamten fanden bei dem Mann ein Pfefferspray sowie mögliches Stehlgut und stellten die Gegenstände sicher. Anschließend lieferten sie den Mann zunächst in das Polizeigewahrsam ein.

Am Mittwoch, den 17. Dezember, erließ das Amtsgericht Kiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen schweren räuberischen Diebstahls gegen den 21-Jährigen. Er kam nach Vorführung vor dem Amtsgericht Kiel in eine Justizvollzugsanstalt.

Weiterhin flüchtig ist der Täter, der gegen 11:50 Uhr Waren aus dem Fachgeschäft entwendet hatte und bei der anschließenden Flucht durch Zeugen festgehalten wurde. Der Mann war zirka 20 - 30 Jahre alt, mit dunkler Hautfarbe und von schlanker sportlicher Statur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Basecap mit weißem Muster, einer schwarzen Kapuzenjacke und einer schwarzen Hose.

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, zur Flucht der Täter sowie zum Angriff auf die Zeugen, die den Täter festgehalten haben, machen können.

Möglicherweise sind die Täter im Rahmen ihrer Flucht auf weitere Personen getroffen, die sich ihnen in den Weg gestellt haben oder sie an der Flucht hindern wollten. Auch diese Zeugen bitten wir, sich bei der Polizei zu melden, sofern sie es noch nicht getan haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige 2. Polizeirevier Kiel unter der Telefonnummer 0431 / 160 -1210 entgegen.

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

