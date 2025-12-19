Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251219.1 Kiel: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bereits Dienstag, den 02. Dezember 2025, kam es auf dem Theodor-Heuss-Ring unterhalb der Bundesstraße 76 im Bereich der Einmündung Sörensenstraße zu einem Verkehrsunfall. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 16.45 Uhr ein schwarzer PKW Mercedes Benz (A-Klasse) den Theodor-Heuss-Ring auf dem rechten Fahrstreifen von dem Ostring kommend in Richtung Hamburger Chaussee. Ein grauer PKW Opel Zafira befuhr den Theodor-Heuss-Ring von der Hamburger Chaussee kommend und wollte auf die Sörensenstraße nach links abbiegen.

Im durch Ampeln geregelten Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Ring und Sörensenstraße (Joachimplatz) bog der Fahrer des Mercedes Benz rechts in die Sörensenstraße ein. Der Fahrer des grauen Opel Zafira bog links in die Sörensenstraße ab. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12000 EUR.

Die Unfallbeteiligen stehen fest. Die Kollegen des Polizeibezirksrevier ermitteln den Unfallhergang. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummern 0431 / 160 1503 zu melden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

