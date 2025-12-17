PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251217.2 Kreis Plön: Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Ascheberg (ots)

Aktuell häufen sich im Kreis Plön wieder Anrufe falscher Polizeibeamte. Die Polizei warnt erneut ausdrücklich vor der aktuellen Masche.

Aktuell rufen die Täter vornehmlich im Bereich Ascheberg bei verschiedenen betroffenen Personen an. Sie geben sich als Polizeibeamte aus und fragen nach, allgemein ob alles in Ordnung wäre, wie das Befinden wäre. Und da es im Nahbereich zu Diebstählen gekommen ist, würde man vorbei kommen wollen, um gegebenenfalls Wertgegenstände abzuholen,

Wir geben erneut Hinweise zum Umgang mit derartigen Anrufen:

   - Die Polizei nimmt kein Bargeld oder Wertgegenstände zur 
     Sicherung oder Überprüfung entgegen. Wir nehmen auch kein 
     Bargeld an, damit ein Angehöriger einer Haftstrafe entgeht.
   - Die Täter, die sich als Polizeibeamte am Telefon oder vor ihrer 
     Haustür mit einem solchen Anliegen an sie wenden, gehen in der 
     Regel hochprofessionell vor und verwickeln Sie in lange 
     Gespräche, zum Teil mit unterschiedlichen Gesprächspartnern.
   - In einigen Fällen wurden die Angerufenen zur Verschwiegenheit 
     verpflichtet und der Anrufer drohte mit strafprozessualen 
     Maßnahmen, falls der Angerufene mit Dritten über den Vorfall 
     sprechen würde.
   - Lassen Sie sich von diesen Personen nicht unter Druck setzen 
     oder einschüchtern und nehmen Sie umgehend Kontakt zu Ihrer 
     Polizei auf. Beenden Sie dazu eigenhändig das Gespräch und 
     wählen selbst die 110.

Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel

