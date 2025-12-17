Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251217.2 Kreis Plön: Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Ascheberg (ots)

Aktuell häufen sich im Kreis Plön wieder Anrufe falscher Polizeibeamte. Die Polizei warnt erneut ausdrücklich vor der aktuellen Masche.

Aktuell rufen die Täter vornehmlich im Bereich Ascheberg bei verschiedenen betroffenen Personen an. Sie geben sich als Polizeibeamte aus und fragen nach, allgemein ob alles in Ordnung wäre, wie das Befinden wäre. Und da es im Nahbereich zu Diebstählen gekommen ist, würde man vorbei kommen wollen, um gegebenenfalls Wertgegenstände abzuholen,

Wir geben erneut Hinweise zum Umgang mit derartigen Anrufen:

- Die Polizei nimmt kein Bargeld oder Wertgegenstände zur Sicherung oder Überprüfung entgegen. Wir nehmen auch kein Bargeld an, damit ein Angehöriger einer Haftstrafe entgeht.

- Die Täter, die sich als Polizeibeamte am Telefon oder vor ihrer Haustür mit einem solchen Anliegen an sie wenden, gehen in der Regel hochprofessionell vor und verwickeln Sie in lange Gespräche, zum Teil mit unterschiedlichen Gesprächspartnern.

- In einigen Fällen wurden die Angerufenen zur Verschwiegenheit verpflichtet und der Anrufer drohte mit strafprozessualen Maßnahmen, falls der Angerufene mit Dritten über den Vorfall sprechen würde.

- Lassen Sie sich von diesen Personen nicht unter Druck setzen oder einschüchtern und nehmen Sie umgehend Kontakt zu Ihrer Polizei auf. Beenden Sie dazu eigenhändig das Gespräch und wählen selbst die 110.

Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

