POL-KI: 251215.2 Hohwacht: Vermisste 87-jährige Frau tot aufgefunden- Folgemeldung zu 251213.1 und 251214.1

Hohwacht (ots)

Die seit Samstagmorgen (13. Dezember) vermisste 87-jährige Frau ist heute tot aufgefunden worden. Ein Fremdverschulden dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand nicht vorliegen.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, die Suchmeldung nicht weiter zu verbreiten und insbesondere die Bilder zu löschen.

Stephanie Lage / Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

