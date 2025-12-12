PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KI: 251212.1 Kiel: Waffenverbot im öffentlichen Nah- und Fernverkehr - Polizei kontrolliert am Bahnhof Suchsdorf

Kiel (ots)

Am Donnerstag (11.12.25) kontrollierten Einsatzkräfte vom 1. und 2. Polizeirevier Kiel am Bahnhof Suchsdorf in Kiel 61 Personen und stellten fünf Messer sicher. Hintergrund sind die regelmäßigen Kontrollen des Waffenverbotes im öffentlichen Nah- und Fernverkehr.

Ab 16:30 Uhr begannen die Beamtinnen und Beamten des 1. und 2. Polizeireviers Kiel am Bahnhof Suchsdorf mit der Kontrolle. Zielrichtung war die Überprüfung des Mitführverbots von Waffen und Messern jeglicher Art im öffentlichen Personennah- und fernverkehr. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten 61 Personen. Die Einsatzkräfte stellten fünf Messer, darunter ein verbotenes Einhandmesser und vier Taschenmesser sicher und leiteten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Darüber hinaus fanden sie bei einem deutschen jungen Mann 16 verkaufsfertig verpackte Konsumeinheiten Marihuana, diverse verschreibungspflichtige Medikamente sowie Bargeld in einer sogenannten szenetypischen Stückelung. Die Kollegen fertigten in diesem Fall eine Anzeige wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln.

Die Reisenden gaben den vor Ort befindlichen Einsatzkräften eine positive Rückmeldung und begrüßten derartige Kontrollen.

Babette Weiß - Pressesprecherin Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

