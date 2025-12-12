Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251211.1 Kiel: Polizei zieht positives Zwischenfazit bezüglich des Kieler Weihnachtmarktes

Kiel

Seit Beginn des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt am 20. November bis zum heutigen Tage zeigten die Einsatzkräfte der Polizeidirektion Kiel gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Kommunalen Ordnungsdienstes täglich Präsenz. Die bisherigen drei Wochen Weihnachtsmarkt spiegeln eine friedliche und ausgelassene Atmosphäre mit nur sehr wenigen Einsatzanlässen wider. Im Vergleich sind bislang deutlich weniger Straftaten als 2024 bekannt geworden.

Täglich ab 16 Uhr bis Marktende zeigen Polizeibeamtinnen und -beamte gemeinsam mit Kräften des Kommunalen Ordnungsdienstes auf den Flächen des Kieler Weihnachtsmarktes Präsenz. Auf den Veranstaltungsflächen des Kieler Weihnachtsmarktes gilt, dass Waffen und Messer grundsätzlich nicht mitgeführt werden dürfen. Dasselbe gilt auch für Fahrten im Personenfernverkehr sowie im Öffentlichen Personennahverkehr. Waffen jeglicher Art und Messer haben weder in Zügen oder Bussen noch auf einem Weihnachtsmarkt etwas zu suchen.

Bislang unterzogen die gemeinsamen Streifen von Kommunalem Ordnungsdienst und Polizei zur Überprüfung der Einhaltung des Messerverbots auf den Veranstaltungsflächen insgesamt rund 220 Personen einer Kontrolle. Bei diesen Kontrollen stellten die Kräfte bei Durchsuchungen erfreulicherweise nur insgesamt vier Messer fest. In allen vier Fällen leiteten die Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Zudem kam es bislang zu nur einer festgestellten Körperverletzung, die im Versuchsstadium geblieben ist. Polizeikräfte sprachen auf den Veranstaltungsflächen des Weihnachtsmarktes bislang zwei Platzverweise aus, bei beiden Fällen handelte es sich um alkoholisierte Personen. Eine Person hiervon musste zum eigenen Schutze den Abend im Polizeigewahrsam verbringen. Des Weiteren stellten die Beamtinnen und Beamten bei einem 15-jährigen Deutschen 45 Gramm Marihuana fest, die er unter Mitführung eines Messers bei sich trug. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und leiteten zudem wegen des Führens des Messers eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ein. Die Erziehungsberechtigten erhielten hierüber Kenntnis und nahmen den 15-Jährigen in ihre Obhut. Des Weiteren kam es zu einem Einbruch in einen Weihnachtsmarktstand. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Somit ist die Gesamtzahl der Straftaten auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erneut zurückgegangen.

Auch in den verbleibenden Tagen des Weihnachtsmarktes werden Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst weiterhin Präsenz zeigen. Unsere Kolleginnen und Kollegen stehen jederzeit als freundliche Ansprechpersonen zur Verfügung. Auch werden weiterhin gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst anlassunabhängige Kontrollen durchgeführt. Der Umfang dieser Maßnahmen wird regelmäßig anhand der Lage neu bewertet.

Die Kieler Polizei wünscht weiterhin eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel