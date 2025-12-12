PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251212.2 Neumünster: Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung

Neumünster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Heute gegen 17:10 Uhr kam es in der Gerberstraße zu einem Polizeieinsatz. Vorausgegangen war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Eine Person kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein 19-jähriger Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit befindet sich derzeit auf einem Polizeirevier.

Zu den Hintergründen der Tat werden derzeit keine Angaben gemacht. Sie sind Gegenstand der Ermittlungen. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort laufen derzeit noch. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

