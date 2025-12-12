Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251212.2 Neumünster: Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung

Neumünster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Heute gegen 17:10 Uhr kam es in der Gerberstraße zu einem Polizeieinsatz. Vorausgegangen war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Eine Person kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein 19-jähriger Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit befindet sich derzeit auf einem Polizeirevier.

Zu den Hintergründen der Tat werden derzeit keine Angaben gemacht. Sie sind Gegenstand der Ermittlungen. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort laufen derzeit noch. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell