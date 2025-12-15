Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251215.1 Neumünster: Einbruch in der Gerberstraße - Person mit Messer verletzt Folgemeldung zu 251212.2

Neumünster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Freitagabend (12.12.25) kam es in der Gerberstraße in Neumünster zu einem polizeilichen Einsatz. Eine männliche Person kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach aktuellen Erkenntnissen war die Person zuvor in ein Wohnhaus in der Gerberstraße eingebrochen, wo es in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer in dem Haus befindlichen Person kam.

Die Tat ereignete sich am vergangenen Freitag gegen 17:10 Uhr. Anwohner aus der Gerberstraße teilten über den Notruf mit, dass dort eine verletzte Person liegen würde. Daraufhin begaben sich mehrere Beamtinnen und Beamte des 1. Polizeireviers Neumünster zum Einsatzort in der Gerberstraße. Dort trafen sie auf eine Person, die an ihrem Körper Schnitt- und Stichverletzungen aufwies. Die Verletzungen wurden als lebensgefährlich eingeschätzt und die verletzte Person kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war die verletzte Person zuvor in ein Wohnhaus in der Gerberstraße eingebrochen, wo sie auf einen 19-jährigen Deutschen traf. Der Deutsche setzte sich gegen die Person zur Wehr und verletzte diese im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung mittels eines Messers. Nach kurzer Flucht zu Fuß wurden Anwohner auf die verletzte Person aufmerksam und verständigten die Polizei.

Die verletzte Person befindet sich aktuell in einem Krankenhaus. Nach durchgeführter Operation ist ihr Gesundheitszustand stabil.

Mangels dringenden Tatverdachts beantragte die Staatsanwaltschaft Kiel gegen den 19-jährigen Mann keinen Untersuchungshaftbefehl.

Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel führt die Ermittlungen.

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

