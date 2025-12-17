Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251217.1 Kiel-Wik: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (03.12.25) kam es im Kieler Stadteil Wik im Bereich der Kreuzung Mangoldtstraße / Klausbrooker Weg zu einem Vorfall, bei dem ein unbekannter Fußgänger versucht haben soll, ein fahrradfahrendes Kind an der Weiterfahrt zu hindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich bereits vorletzten Mittwoch gegen 17:13 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Kind im Bereich der Kreuzung Mangoldstraße / Klausbrooker Weg einen Gehweg. Etwa auf Höhe der Bushaltestelle Mangoldtstraße habe ein zirka 40 - 50 Jähriger Mann versucht, einen unbekannten länglichen Gegenstand in die Speichen des Vorderrades zu stecken. Dieser Versuch sei misslungen und das Kind habe die Fahrt fortsetzen können. Der Unbekannte sei dem Kind noch etwa drei Meter hinterher gegangen, dann stehengeblieben und habe laut gelacht.

Unmittelbar nach dem Vorfall vertraute sich das Kind seiner Mutter an. Diese meldete sich daraufhin bei der Polizeistation Wik und zeigte den Sachverhalt an.

Das Kind konnte den Mann beschreiben.

Demnach soll der etwa 40 - 50 Jahre alte Mann kurze schwarze Haare gehabt haben. Er sei zirka 175 cm groß und dunkel gekleidet gewesen. Die dunkelblaue Jeans soll kleine Löcher gehabt haben.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise werden vom zuständigen 1. Polizeirevier Kiel unter der Telefonnummer 0431 / 160 -1110 entgegengenommen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell