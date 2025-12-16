PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251216.1 Kiel - Zufallsfund von ca. 13 Kilogramm Betäubungsmitteln

Kiel (ots)

Am Morgen des 15.12.25 durchsuchten Polizeibeamte der Bezirkskriminalinspektion Kiel die Wohnung eines Tatverdächtigen aufgrund des Verdachts eines Gewaltdeliktes. Bei der Durchsuchung stellten die Beamtinnen und Beamten neben zwei Messern auch ca. 13 Kilogramm Cannabis sicher. Das Amtsgericht Kiel erließ gegen den Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz.

Nachdem das Amtsgericht Kiel gegen den 28-jährigen albanischen Staatsbürger einen Durchsuchungsbeschluss wegen des Vorwurfes eines Gewaltdeliktes erlassen hatte, durchsuchten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Kiel am Montagmorgen (15.12.2025) dessen Wohnanschrift. Dabei fanden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten neben zwei Messern auch mehrere Beutel mit Cannabis. Insgesamt sind ca. 13 Kilogramm Cannabis sichergestellt worden.

Gegen den Tatverdächtigen leiteten die Beamtinnen und Beamten ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ein und nahmen den Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel ist der Tatverdächtige am Folgetag der Ermittlungsrichterin bei dem Amtsgericht Kiel vorgeführt worden. Nachdem diese einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz erlassen hatte, wurde der Tatverdächtige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Hanna Borgwardt / Staatsanwaltschaft Kiel Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

