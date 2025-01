Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizist bei tätlichem Angriff und Widerstandshandlung leicht verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem tätlichen Angriff mit anschließender Widerstandshandlung wurde am Wochenende ein Polizist in Erfurt leicht verletzt. Der Beamte und sein Streifenpartner wurden in den frühen Sonntagmorgenstunden kurz nach 02:00 Uhr in eine Wohnung in der Altstadt gerufen. Hier wollte ein 34-Jähriger, trotz mehrfacher Aufforderung, eine Wohnung nicht verlassen. Auch auf die anschließende Ansprache der Polizisten reagierte der betrunkene Mann nicht. Stattdessen versuchte er im Rahmen der Wohnungsverweisung die Beamten zu schlagen und zu treten. Als er daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden musste, leistete er Widerstand und verletzte einen der Polizisten leicht am Schienbein. Auch der 34-Jährige wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Glücklicherweise konnte der Polizist trotz des Angriffs seinen Dienst fortsetzen. Gegen den renitenten Angreifer wurden mehrere Strafanzeigen erstattet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell