Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gescheiterter Autodiebstahl

Erfurt (ots)

An einem Jeep scheiterten Autodiebe vergangene Woche in Erfurt. Die Unbekannten drangen zunächst in das in der Nordhäuser Straße geparkte Fahrzeug ein. Anschließend versuchten die Täter den Jeep im Bereich der Lenksäule kurzzuschließen. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört, da sie den Wagen weder starteten, noch etwas im Inneren entwendeten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen zum versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (DS)

