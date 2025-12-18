Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251218.1 Neumünster: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Neumünster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Gestern Abend kam es in Neumünster zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein Mann und eine Frau befinden sich derzeit in Krankenhäusern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gestern gegen 20:45 Uhr erhielten Einsatzkräfte den Auftrag in die Boostedter Straße in Neumünster zu fahren, dort seien zwei Personen mit Verletzungen in einer Wohnung angetroffen worden. In der Wohnung trafen die Beamtinnen und Beamten auf eine 32-jährige Frau, die lebensgefährliche Verletzungen aufwies. Ebenfalls konnte ein verletzter 36-jähriger Mann in der Wohnung angetroffen werden. Nach jetzigem Stand ist es zuvor zwischen den beiden Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Hintergründe dürften im höchst persönlichen Bereich liegen, so dass derzeit keine weiteren Auskünfte zum Tathergang und den Gründen gegeben werden.

Den 36-jährigen afghanischen Mann nahmen die Polizeikräfte vorläufig fest. Derzeit laufen noch weitere polizeiliche Ermittlungen. Wir werden unaufgefordert nachberichten. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel.

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt / Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell