Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251218.2 Kiel

Kreis Plön: Ein Moment des Dankes - zwischen Förde, Fakten und Vertrauen

Bild-Infos

Download

Kiel / Plön (ots)

Nicht jede Meldung entsteht, weil etwas passiert ist. Manche entstehen, weil man einmal bewusst innehalten möchte.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei entsteht nicht zwischen Tür und Funkgerät - auch wenn es manchmal so wirkt. Und sie besteht nicht nur aus kurzen Texten, Überschriften oder O-Tönen. Was nach außen manchmal wie eine knappe Meldung erscheint, entsteht hinter den Kulissen durch viele Gespräche, Rückfragen, Abstimmungen - und durch Menschen, die Verantwortung für Worte übernehmen.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Kiel und der Bezirkskriminalinspektion Kiel arbeiten viele genau daran: Kolleginnen und Kollegen, die Informationen sorgfältig zusammentragen, Rückfragen geduldig beantworten und auch dann noch erreichbar sind, wenn der Einsatz längst beendet ist. Dafür sagen die drei Pressesprecher der Polizei ausdrücklich "Danke". Diese Verlässlichkeit, dieses Vertrauen und dieser professionelle Umgang sind alles andere als selbstverständlich.

Ein besonderer Dank gilt auch den Pressesprecherinnen und Pressesprechern der Staatsanwaltschaft. Die enge, vertrauensvolle und ausgesprochen professionelle Zusammenarbeit über Zuständigkeitsgrenzen hinweg zeigt jeden Tag, wie wichtig abgestimmte Kommunikation ist - gerade dann, wenn Sachverhalte komplex sind und öffentliche Erwartungen hoch.

Ebenso bedanken wir uns bei den Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir täglich Kontakt haben. Kritische Fragen, hartnäckiges Nachhaken und ein wacher Blick gehören zum Beruf - Fairness, Respekt und Augenmaß ebenso. Der Austausch auf Augenhöhe, das Verständnis für unterschiedliche Rollen und der gelegentliche norddeutsche Humor sorgen dafür, dass auch schwierige Themen sachlich und verantwortungsvoll begleitet werden.

Und schließlich möchten wir die Bürgerinnen und Bürger unserer Region ausdrücklich erwähnen. Hinweise, Nachfragen, Verständnis für Abläufe - und manchmal einfach ein freundliches "Moin" - zeigen, dass Kommunikation keine Einbahnstraße ist. Sie lebt vom Mitmachen, vom Vertrauen und vom Dialog.

Ob bei ruhiger See oder bei rauerem Wind: Gute Kommunikation braucht Menschen, die sie mit Leben füllen. Diese Meldung ist deshalb kein Einsatzbericht, keine Lageinformation und keine Pflichtveröffentlichung. Sie ist einfach ein Dankeschön!

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell