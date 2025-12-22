POL-KI: 251222.1 Kiel
Kreis Plön: Einladung Polizei Inside
Kiel / Kreis Plön (ots)
Die Polizeidirektion Kiel lädt Anfang des Jahres 2026 zu einer Informationsveranstaltung für zukünftige Bewerberinnen und Bewerber. Angesprochen sind alle Interessierten zwischen 15 und 47 Jahren.
Unter dem Motto "Polizei Inside" haben Besucherinnen und Besucher am Dienstag, den 06. Januar, zwischen 16 und 18 Uhr die Gelegenheit, mit Einstellungsberatern ins persönliche Gespräch zu kommen und sich aus erster Hand über den Polizeiberuf sowie den Ablauf des Einstellungsverfahrens zu informieren.
Die Veranstaltung findet im 3. Polizeirevier Kiel statt. Dort erhalten die Teilnehmenden einen umfassenden Einblick in die praktische Arbeit eines städtischen Polizeireviers.
Weitere Information sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen hier bereit: https://t1p.de/vfbvs
Grundsätzlich können sich Interessierte stets individuell bei den Einstellungsberaterinnen und -beratern der Landespolizei informieren. Zur Kontaktliste geht es hier: https://t1p.de/BeraterEinstellung
Magnus Gille, Polizeidirektion Kiel
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Kiel
Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel
Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell