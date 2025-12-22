Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 251222.3 Kiel: Waffenkontrolle auf den Weihnachtsmärkten und am Kieler Hauptbahnhof

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Freitagnachmittag führten Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers Kiel gemeinsam mit Kräften der Bundespolizeiinspektionen Flensburg und Kiel Waffenkontrollen zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität auf dem Gebiet der Bahnanlagen und rund um den Kieler Hauptbahnhof durch. Ebenso bestreiften sie die nahegelegenen Kieler Weihnachtsmärkte. Die Beamtinnen und Beamten stellten bei den Kontrollen einige Verstöße fest und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren ein.

Am 19.12.2025 in der Zeit von 16:00 Uhr und 22:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektionen Flensburg und Kiel sowie Polizisten des 2. Polizeireviers Kiel im Bereich um und im Kieler Hauptbahnhof sowie auf einigen Kieler Weihnachtsmärkten 135 Personen.

Gleich zu Beginn der Kontrolle fanden Bundespolizisten aus Flensburg bei einem 27-jährigen Italiener im Kieler HBF rund 150 Gramm Kokain auf. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Sechs deutsche Männer im Alter von 25, 36, 38, 40, 55 und 62 Jahren, sowie ein 25-jähriger Usbeke und ein 46 Jahre alter Russe führten jeweils im öffentlichen Raum verbotene Messer bzw. Messer mit sich, die auf Veranstaltungen wie einem Weihnachtsmarkt bzw. an Bahnhöfen gemäß des Waffengesetzes nicht erlaubt sind. Gegen die Betroffenen leiteten die Polizisten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Sowohl der überwiegende Teil der kontrollierten Personen als auch unbeteiligte Passantinnen und Passanten begrüßten die polizeilichen Kontrollen

Die Landes-und Bundespolizei wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Magnus Gille, Polizeidirektion Kiel / Katharina Wala, Bundespolizeiinspektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell