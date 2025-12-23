POL-KI: 251223.1 Kiel: Unbekannte verwüsten Sporthalle in Elmschenhagen - Zeuginnen und Zeugen gesucht - Korrekturmeldung zu 251222.4
Kiel (ots)
In der genannten Meldung hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Die Tatzeit war nicht Sonntag, sondern Samstag (20.12.25). Wir bitten diesen Fehler zu korrigieren und zu entschuldigen.
Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel
