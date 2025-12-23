POL-KI: 251223.1 Kiel: Unbekannte verwüsten Sporthalle in Elmschenhagen - Zeuginnen und Zeugen gesucht - Korrekturmeldung zu 251222.4

Kiel (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Heute Nacht kam es in Kiel zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Kurz nach Mitternacht erschien eine 25-jährige schwerverletzte Person in einem Kieler Krankenhaus. Durch erste Befragungen erhielten die alarmierten ...

mehr