Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tankstelle von Einbrechern heimgesucht: Zeugen in Schönfelder Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Tankstelle in der Schönfelder Straße in Kassel eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten zwei dunkel gekleidete und maskierte Täter mit unbekanntem Werkzeug gewaltsam ein Fenster auf der Gebäuderückseite und stiegen so in die Tankstelle ein, wo sie weitere Türen aufbrachen. Mit Bargeld und zahlreichen Zigarettenschachteln flüchteten die Einbrecher letztlich nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Der Einbruch ereignete sich zwischen 3:40 Uhr und 3:55 Uhr in der Nacht, so die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch in die Tankstelle geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell