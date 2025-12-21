PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: LK Kassel, Schauenburg-Martinhagen, Wohnhausbrand, 21.12.25, 13:42 Uhr

Kassel (ots)

Am Sonntag, 21.12.25, 13:42 Uhr, kam es in Schauenburg-Martinhagen zu einem Gebäudebrand in einem Zweifamilienhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die zwei Bewohner das Haus bereits unverletzt verlassen. Der Brand ist im Obergeschoss ausgebrochen und dieses ist komplett ausgebrannt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei in Kassel geführt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Christian Heitmüller, Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

