Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: LK Kassel, Schauenburg-Martinhagen, Wohnhausbrand, 21.12.25, 13:42 Uhr
Kassel (ots)
Am Sonntag, 21.12.25, 13:42 Uhr, kam es in Schauenburg-Martinhagen zu einem Gebäudebrand in einem Zweifamilienhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die zwei Bewohner das Haus bereits unverletzt verlassen. Der Brand ist im Obergeschoss ausgebrochen und dieses ist komplett ausgebrannt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei in Kassel geführt
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell