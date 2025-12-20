Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis (Borken-Hessen)- Zimmerbrand, 20.12.25, 13:04 Uhr

Am Samstag, 20.12.25, 13:04 Uhr, kam es in Borken-Hessen zu einem Zimmerbrand (Küche) in einem Mehrfamilienhaus. Der einzige anwesende 33-Jährige Bewohner konnte das Haus bereits vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen. Neben der Küche ist ein weiteres Zimmer komplett ausgebrannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei in Homberg /Efze geführt.

