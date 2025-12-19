Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kokain bei Bewährungshelfer verloren: 36-Jähriger festgenommen, weitere Drogen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ausgerechnet während eines Termins mit seinem Bewährungshelfer ist einem 36 Jahre alten Mann aus Kassel am gestrigen Donnerstag ein Tütchen mit Kokain aus der Tasche gefallen. Da bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes weitere Drogen sichergestellt werden konnten, muss er sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Gegen 14:15 Uhr hatte der 36-Jährige einen Termin bei der Kasseler Bewährungshilfe, die sich im selben Gebäude wie das Gericht in der Frankfurter Straße befindet. Dort staunte dessen Bewährungshelfer nicht schlecht, als plötzlich ein Päckchen mit weißem Pulver zu Boden fiel. Eine hinzugerufene Streife der auf die Bekämpfung der Drogenkriminalität spezialisierten OE City konnte den Verdacht, dass es sich bei der Substanz um Kokain handeln könnte, schnell bestätigen. Da es sich darüber hinaus mit mehr als 20 Gramm um eine nicht unerhebliche Menge handelte, erfolgte kurz nach der Festnahme des 36-Jährigen auch noch die Durchsuchung seiner Wohnung im Stadtteil Helleböhn. Dabei stellten die Drogenfahnder weitere sieben Gramm Kokain, über 40 Gramm Amphetamine und mehrere Ecstasy-Tabletten sicher. Der polizeibekannte 36-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter vorgeführt. Da nach eingehender Prüfung des Sachverhalts keine Gründe für eine Untersuchungshaft vorlagen, wurde der Mann schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell