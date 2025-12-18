Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Einbrüche in Wohnhäuser im Landkreis Kassel: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Calden / Vellmar / Helsa (Landkreis Kassel):

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen Zeugen, nachdem der Polizei gestern insgesamt drei Einbrüche in Wohnhäuser im Landkreis Kassel gemeldet wurden. Ob die Taten in Helsa, Vellmar und Calden auf das Konto der jeweils selben Täter gehen, ist derzeit noch unklar. Zwar flüchteten die Einbrecher in allen Fällen ohne Beute, mutmaßlich weil sie keine Wertgegenstände fanden, jedoch hinterließen sie an jedem der Häuser einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Zunächst meldete sich am gestrigen Mittwoch der Bewohner eines Einfamilienhauses, das sich in der Schulstraße in Calden-Westuffeln, nahe der Mühlenbergstraße, befindet. Zwischen Sonntag, 15:30 Uhr und Mittwoch, 17:00 Uhr, hatten sich die unbekannten Täter auf die Terrasse auf der Gebäuderückseite begeben und mit einem Werkzeug das Glas der Terrassentür zerstört. Durch das entstandene Loch öffneten sie die Tür und durchsuchten anschließend die Wohnräume, bevor sie ohne Beute durch ein Badezimmerfenster flüchteten.

Im Helsaer Ortsteil St. Ottilien schlugen die Täter gestern in Abwesenheit der Bewohner zwischen 14:15 und 19:55 Uhr in der Heinrichstraße, nahe der Querstraße zu. Indem sie das Glas eines Wohnzimmerfensters zerstörten, gelangten die Unbekannten in das Haus, in welchem sie sämtliche Wohnräume durchsuchten und es schließlich ohne etwas zu entwenden über die Terrasse wieder verließen.

Die dritte Tat ereignete sich gestern in der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr in der Habichtswalder Straße, im Bereich der Brückenstraße, in Vellmar-Obervellmar. Hier hatten Unbekannte die Terrassentür eines leerstehenden Einfamilienhauses aufgehebelt. Vermutlich hatten sie dann aber erkannt, dass das Gebäude bereits geräumt war und flüchteten daraufhin, ohne es zu betreten.

Zeugen, die den Ermittlern des K21/22 Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell