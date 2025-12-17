Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Einfamilienhaus in Helsa: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel):

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montagnachmittag und dem gestrigen Dienstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Hofe" in Helsa eingebrochen und haben Goldschmuck sowie eine Münzsammlung erbeutet. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Helsa-Eschenstruth beobachtet haben.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in Abwesenheit der Bewohner in der Zeit zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 11:30 Uhr, ereignet. Die Täter hatten mit Werkzeug die Scheibe eines Fensters auf der Gebäuderückseite zum Bersten gebracht und waren so in das Haus eingestiegen. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen und ergriffen letztlich unerkannt die Flucht.

Zeugenhinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

