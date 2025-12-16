Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raub vor Wettbüro in Oberzwehren: Täter flüchtet ohne Beute; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Zeugen eines Raubüberfalls, der sich am gestrigen Montagabend vor einem Wettbüro im Kasseler Stadtteil Oberzwehren ereignete, suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte der Mitarbeiter das Geschäft in der Straße "Unter dem Riedweg" gegen 23 Uhr abgeschlossen, als plötzlich der maskierte Täter bedrohlich auf ihn zulief und die Herausgabe von Bargeld von ihm forderte. Der Angestellte, der zwar keine Waffe oder andere Gegenstände erkennen konnte, sich aber durch die Gesten des Maskierten bedrängt und bedroht fühlte, machte durch lautes Rufen auf den Überfall aufmerksam, woraufhin der Täter von ihm abließ und ohne Beute in Richtung der Straße "Kurze Erlen" wegrannte. Dort verliert sich seine Spur. Es soll sich um einen 25 bis 30 Jahre alten, ca. 1,78 Meter großen und schlanken Mann gehandelt haben, der einen hellgrauen Pullover mit aufgesetzter Kapuze trug, dunkel maskiert war und Deutsch ohne Akzent sprach.

Zeugen, die am gestrigen Montagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich gesehen haben und den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

