Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 22-Jährige wurde dank Zeugenhinweis aufgefunden
Kassel (ots)
Bad Karlshafen (Landkreis Kassel):
Die vermisste 22-jährige Frau aus Bad Karlshafen ist wieder da. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung ging ein Hinweis eines Bürgers aus Bad Karlshafen ein, woraufhin die Vermisste vor etwa einer Stunde aufgefunden wurde. Der jungen Frau geht es soweit gut.
Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.
Medienvertreter werden gebeten, das Foto der Frau aus den Berichterstattungen zu entfernen.
