PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 22-Jährige wurde dank Zeugenhinweis aufgefunden

Kassel (ots)

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel):

Die vermisste 22-jährige Frau aus Bad Karlshafen ist wieder da. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung ging ein Hinweis eines Bürgers aus Bad Karlshafen ein, woraufhin die Vermisste vor etwa einer Stunde aufgefunden wurde. Der jungen Frau geht es soweit gut.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto der Frau aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 21:29

    POL-KS: Schauenburg-Hoof: Raubüberfall auf Einkaufsmarkt, 15.12.2025, 19:20 Uhr

    Kassel (ots) - Am Montag, 15.12.2025, gegen 19:20 Uhr, fand in Schauenburg-Hoof in der Pfingstweide ein Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt statt. Unter Vorhalt eines Messers wurde die 54 Jährige Angestellte aufgefordert die Kasse zu öffnen und das dortige Bargeld, Scheine und Münzen, auszuhändigen. Die Angestellte warf das Geld darauf in einen mitgeführten ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:44

    POL-KS: Zeugen nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Ahnatal und Wolfhagen gesucht

    Kassel (ots) - Ahnatal / Wolfhagen (Landkreis Kassel): Einbrecher sind am Wochenende in zwei Einfamilienhäuser in Ahnatal und Wolfhagen eingedrungen. In einem Fall entwendeten die bislang unbekannten Täter Schmuck, während sie bei der anderen Tat ohne Beute flüchteten. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler des für Einbrüche ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:36

    POL-KS: Falsche Paketzusteller drängen sich in Wohnung: Zeugen in Oberzwehren gesucht

    Kassel (ots) - Kassel-Oberzwehren: Besonders dreist sind am Samstagmittag in Kassel-Oberzwehren zwei Trickdiebe vorgegangen, die eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen haben. Die beiden unbekannten Täter hatten gegen 12:40 Uhr an der Tür der hochbetagten Frau im Wohngebiet westlich des Bahnhofs Kassel-Oberzwehren geklingelt und sich als Paketzusteller ausgegeben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren