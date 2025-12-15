Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schauenburg-Hoof: Raubüberfall auf Einkaufsmarkt, 15.12.2025, 19:20 Uhr

Kassel (ots)

Am Montag, 15.12.2025, gegen 19:20 Uhr, fand in Schauenburg-Hoof in der Pfingstweide ein Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt statt. Unter Vorhalt eines Messers wurde die 54 Jährige Angestellte aufgefordert die Kasse zu öffnen und das dortige Bargeld, Scheine und Münzen, auszuhändigen. Die Angestellte warf das Geld darauf in einen mitgeführten Rucksack des Täters. Anschließend verließ der Täter mit der Beute den Markt zu Fuß in unbekannte Richtung. Über die Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 170 cm groß, schlank, maskiert mit Skimaske, führte einen Rucksack und ein Messer mit. Bei dem Raubüberfall wurde niemand verletzt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Festnahme des Täters. Die Kriminalpolizei Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

