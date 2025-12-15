Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Ausweichmanöver auf A 44 bei Zierenberg: Polizei bittet um Hinweise auf flüchtigen Lkw mit grau-blauem Sattelauflieger

Kassel (ots)

Autobahn 44 / Zierenberg (Landkreis Kassel):

Bislang nicht ermittelt werden konnte der Fahrer eines Lkw mit einem grau-blauen Sattelauflieger. Dieser soll am Donnerstag auf der Autobahn 44 bei Zierenberg beim Überholen einen anderen Lkw zu einem Ausweichmanöver gezwungen haben, welches in einem Verkehrsunfall endete. Aus diesem Grund wenden sich die Ermittler der Polizeiautobahnstation Baunatal nun an die Öffentlichkeit und bitten um Zeugenhinweise.

Der Unfall hatte sich gegen 17:55 Uhr ereignet. Der Fahrer eines anderen Sattelzuges war auf der Autobahn in Richtung Kassel unterwegs, wo er kurz hinter der Rastanlage Bühleck-Süd den späteren Unfallverursacher überholen wollte. Als er sich schon einige Meter neben ihm befand, sei dieser dann plötzlich ebenfalls zum überholen ausgeschert, wie der Zeuge im Rahmen der Unfallaufnahme gegenüber einer Streife angab. Um einen Zusammenstoß mit dem anderen Lkw zu verhindern, sei er nach links ausgewichen, wobei er jedoch mit der Mittelschutzplanke kollidierte. So entstand ein Schaden von über 10.000 Euro an dem Lkw und der Schutzplanke, der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Der Fahrer des Lkw mit dem grau-blauen Anhänger habe seinen Weg fortgesetzt, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Wer den Ermittler der Autobahnpolizei sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-910 1920 zu melden.

