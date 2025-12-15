Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Politische Plakate in Kaufungen beschädigt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen in Kaufungen insgesamt 25 Plakate einer politischen Kampagne zerstört oder entwendet. Da die Täter bislang nicht identifiziert werden konnten, bitten die Ermittler der Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Serie von Sachbeschädigungen und Diebstählen, die vermutlich auf das Konto von ein und denselben Tätern gehen dürfte, ereignete sich zwischen dem 6. November und dem 10. Dezember. In dieser Zeit zerbrachen die bislang unbekannten Täter die 25 Plakate sowie die dazugehörigen hölzernen Plakatständer oder entwendeten sie komplett, wobei die Taten jeweils erst einige Zeit später bemerkt und überwiegend mit Zeitverzug angezeigt wurden. Auf allen beschädigten oder gestohlenen Plakaten der Kampagne wird Kritik an der Partei AfD thematisiert. Diese waren im Bereich von Haltestellen in der Kasseler Straße, der Bahnhofstraße, der Theodor-Heuss-Straße und der Leipziger Straße angebracht. Weitere Taten ereigneten sich im Rohrweg, in der Sensensteinstraße sowie den Straßen "Am Bahnhof", "Am Weinberg" und "Am Haferbach".

Die Ermittlungen werden wegen des erkennbar politischen Motivs bei der Kriminalinspektion Staatsschutz geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

