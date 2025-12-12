Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungsbrand in Gartenstraße mit zwei Leichtverletzten möglicherweise fahrlässig verursacht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Bei einem Wohnungsbrand in der Gartenstraße sind am gestrigen Donnerstagmorgen zwei Männer leicht verletzt worden. Zeugen hatten gegen 8 Uhr Qualm im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses bemerkt und daraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert. Sowohl der 51 Jahre alte Bewohner der Erdgeschosswohnung, als auch ein weiterer Hausbewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Verrußung ist die betroffene Wohnung bis auf weiteres nicht bewohnbar und wurde überdies für die weiteren Brandursachenermittlungen des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo beschlagnahmt. Die übrigen Hausbewohner, die zuvor evakuiert worden waren, konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, könnte das Feuer nach bisherigen Erkenntnissen fahrlässig verursacht worden sein. Konkrete Hinweise auf eine andere Brandursache haben sich bislang nicht ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

