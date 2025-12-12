Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Behördenübergreifendes Theaterstück "Trau Dich!" begeisterte 450 Schülerinnen und Schüler in Kassel

Kassel (ots)

Kassel:

Gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt des Landkreises und der Stadt Kassel, der faX Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Stadt und Landkreis Kassel, Gewaltprävention und Schutzkonzeptentwicklung vom Hessischen Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen und der regionalen Geschäftsstelle Netzwerk gegen Gewalt vom Polizeipräsidium Nordhessen wurde am gestrigen Donnerstag ein interaktives Theaterstück der Kampagne "Trau Dich!" im Philipp-Scheidemann-Haus in Kassel initiiert. Die Veranstaltung verfolgt das Ziel, Kinder zu ermutigen, ihre Grenzen aufzuzeigen und sich bei Grenzverletzungen anzuvertrauen. Schauspieler und Schauspielerinnen des Schultheater-Studios Frankfurt begeisterten die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen aus dem Landkreis und der Stadt Kassel mit zwei Aufführungen. In knapp 60 Minuten brachten sie die Zuschauer dazu, sich mit ihren Gefühlen auseinander zu setzen und offen über Tabuthemen zu sprechen. Es ist absolut in Ordnung "Nein" zu sagen. "Nein, ich möchte nicht von dir angefasst und geküsst werden". "Ja, mir geht es gerade schlecht - ich brauche Hilfe." In den Szenen führten die Schauspielerinnen und Schauspieler an verschiedene Themen heran. Die anwesenden 450 Schülerinnen und Schüler wurden dabei auch immer wieder in das Theaterstück einbezogen. Die Vorführung wurde durch die Vorstellung der Ansprechpartner regionaler Beratungsstellen abgerundet, welche die Kinder ermutigten, sich bei Bedarf Hilfe zu suchen. "Ich weiß jetzt, wen ich ansprechen darf" oder "Das war ein cooles Theaterstück" lauteten einige Rückmeldungen der Zuschauer.

Über "Trau Dich!"

"Trau Dich!" ist eine Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die Schülerinnen und Schüler über Kinderrechte und den Umgang mit Grenzüberschreitungen informiert. Ihnen werden durch das Theaterstück die Möglichkeiten aufgezeigt, über Gefühle und Grenzverletzungen zu sprechen, um sie so besser vor (sexuellen) Übergriffen zu schützen und zu motivieren, sich im Falle eines Übergriffs an eine Person ihres Vertrauens zu wenden. Die BZgA-Initiative "Trau Dich!" zeigt die gelungene Zusammenarbeit der Netzwerkpartner im Themenbereich gesamtgesellschaftlicher Gewaltprävention. Durch die regelmäßige Umsetzung, die Einbindung der regionalen Fachstellen und die Einbeziehung von Eltern und Lehrkräften kann die Thematik langfristig und nachhaltig in der Schule bearbeitet werden. Eine vernetzte Zusammenarbeit, eine intensive Präventionsarbeit und ein gut ausgebautes Hilfesystem sind unerlässlich, wenn es darum geht, Kinder zu ermutigen, ihre Grenzen wahrzunehmen und sich bei Grenzverletzungen anzuvertrauen. Nicht zuletzt kann es dadurch auch gelingen, Täter zu ermitteln und einer gerechten Strafe zuzuführen.

