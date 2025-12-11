Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Wohnungseinbrüche in Reinhardshagen und Fuldabrück: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Reinhardshagen und Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Zu drei Wohnungseinbrüchen in Reinhardshagen-Veckerhagen und Fuldatal-Wilhelmshausen wurde die Polizei am gestrigen Mittwoch gerufen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen und auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist bislang unklar. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei bitten um Zeugenhinweise zu den Einbrüchen.

Beide Taten in Reinhardshagen-Veckerhagen ereigneten sich in der Königsberger Straße. Zunächst wurde dort am frühen Abend der Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Die Täter hatten zwischen 13:30 und 18:50 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und anschließend die Wohnräume nach Wertvollem durchsucht, bis sie im Schlafzimmer auf mehrere Schmuckstücke stießen. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Kurz darauf meldete sich der Bewohner eines nahegelegenen Mehrfamilienhauses ebenfalls bei der Polizei. In der Zeit von 15:00 bis 18:40 Uhr waren die Unbekannten dort auf den Balkon geklettert und hatten vergeblich versucht, die Balkontür aufzubrechen, bevor sie ohne Beute die Flucht ergriffen.

Der dritte Einbruch ereignete sich zwischen 15:50 und 18:25 Uhr in der Sudetenstraße im Fuldabrücker Ortsteil Wilhelmshausen. Indem sie ein Fenster im Untergeschoss aufhebelten, gelangten die Einbrecher in das Einfamilienhaus, das sie in der Folge durchsuchten, dann aber offenbar ohne Beute wieder verließen. Durch einen Zeugen konnten in der Nähe des Tatortes zwei Personen beobachtet werden, die möglicherweise mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen. Dabei handelte es sich um zwei etwa 1,75 Meter große, schlanke Männer mit dunklerem Hautteint und kurzem Haar. Einer der Männer trug eine weiße Daunenjacke, der andere eine dunkle Jacke.

Weitere Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

