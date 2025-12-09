Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubüberfall auf Kiosk in Holländischer Straße: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Montagabend kam es zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk in der Kasseler Nordstadt. Ein bislang unbekannter Täter hatte einen Mitarbeiter mit Reizgas, mutmaßlich Pfefferspray, angegriffen und Bargeld erbeutet. Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Überfall hatte sich gegen 19 Uhr in der Holländischen Straße, nahe der Mombachstraße ereignet. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter den Laden betreten und sofort den allein darin befindlichen Mitarbeiter mit Reizgas besprüht. Anschließend brachte der Unbekannte Bargeld aus einer Kasse in seinen Besitz und flüchtete damit aus dem Kiosk und in die Mombachstraße, wo sich seine Spur verliert. Der Kioskmitarbeiter erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,90 Meter großen, dünnen Mann mit dunklerem Hautteint im Alter von 20 bis 27 Jahren gehandelt haben. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und hellen Schuhen bekleidet.

Die weiteren Ermittlungen werden von den für Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kriminalpolizei Kassel geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat oder der Flucht des Täters gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell