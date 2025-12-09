Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall auf Kreuzung nahe Fuldabrück

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am gestrigen Montagabend bei Fuldabrück-Bergshausen sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr an der Kreuzung zwischen den Landesstraße 3203 und 3460. Dort war zu diesem Zeitpunkt eine 51-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit ihrem VW Polo aus Richtung Lohfelden kommend unterwegs. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll die 51-Jährige über die rote Ampel in den Kreuzungsbereich gefahren sein. Dort prallte sie dann mit einem Skoda Superb zusammen, der die Kreuzung von Kassel kommend in Richtung Dörnhagen überquerte. Dieser geriet nach dem Zusammenstoß ins Schleudern und stieß wiederum gegen einen ihm entgegenkommenden Kia Sportage. Die beiden 67 und 70 Jahre alten Insassen des Skoda aus dem Kreis Hersfeld-Rothenburg erlitten dabei leichte Verletzungen, ebenso wie der 36-jährige, in Kassel wohnende Fahrer des Kia, in dessen Auto sich noch zwei Kinder befanden. Ein zehnjähriger Junge wurde leicht verletzt, ein achtjähriger Junge erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Auch die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, konnte sich aber eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Die übrigen Verletzten wurden mit Rettungswagen für weitere Untersuchungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die drei stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro.

