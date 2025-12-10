Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Schreckschusspistole in Luft geschossen: 42-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein 42 Jahre alter Mann hat am gestrigen Dienstagabend in der Kasseler Nordstadt mit einer Schreckschusspistole scheinbar grundlos in die Luft geschossen. Unmittelbar darauf wurde er von einer Zivilstreife festgenommen, gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Gegen 20:10 Uhr hatte ein Zeuge den Notruf der Polizei gewählt, nachdem er den Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser an einer Ampel im Struthbachweg mit einer Pistole hantierte und anschließend zu Fuß weg ging. Sofort eilten daraufhin mehrere Streifenwagen in Richtung des Struthbachwegs und fahndeten nach dem Verdächtigen, wobei unter anderem eine Zivilstreife der Kriminalpolizei ein Schussgeräusch wahrnehmen konnte. Unmittelbar danach entdeckten die Beamten den von dem Zeugen beschriebenen Mann und konnte diesen festnehmen. Der 42-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,7 Promille ergab, musste die Polizisten für die weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier begleiten. Die offenbar zuvor verwendete Schreckschusswaffe, die der Mann zwischenzeitlich wieder eingesteckt hatte, wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell