Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Supermarkt: Unbeteiligte durch Pfefferspray verletzt, 25-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern in einem Supermarkt im Kasseler Stadtteil Wesertor hat am gestrigen Mittwochabend zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Da einer der Beteiligten Pfefferspray einsetzte, wurden neben seinen beiden Kontrahenten auch mehrere Unbeteiligte leicht verletzt. Bei ihm handelt es sich um einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Kassel, der bei seiner Festnahme außerdem einen Polizeibeamten angriff und verletzte. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und Beleidigung ermittelt.

Der später Festgenommene war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 19:40 Uhr in einem Supermarkt im Franzgraben auf die beiden anderen 26 und 27 Jahre alten Männer gestoßen und aus noch unbekannten Gründen mit ihnen in Streit geraten. Zeugenaussagen zufolge soll der 25-Jährige die beiden Männer im weiteren Verlauf zunächst mit Fäusten attackiert haben. Als diese sich zur Wehr setzten, soll der Angreifer dann ein Pfefferspray gezückt und damit in Richtung der Männer gesprüht haben. Durch den Sprühnebel erlitten nach aktuellem Stand vier unbeteiligte Kunden leichte Verletzungen in Form von Reizungen der Augen und der Atemwege. Der 25-Jährige konnte anschließend noch im Markt durch eine zwischenzeitlich hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Nord festgenommen werden. Dabei beleidigte er die Beamten und verletzte einen von ihnen durch einen Fußtritt. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte das offenbar zuvor eingesetzte Pfefferspray, das eigentlich zur Tierabwehr vorgesehen ist, aufgefunden und sichergestellt werden. Da der immer noch hochaggressive 25-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Supermarkt wurde durch die Feuerwehr gelüftet und schloss anschließend für den restlichen Tag. Die Ermittlungen, die von der EG 1 der Kasseler Polizei geführt werden, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

