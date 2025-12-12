Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher mit beigefarbenem Mantel schlägt zweimal in Kassel-Kirchditmold zu: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen Zeugen von zwei Einbrüchen in Wohnhäuser, die sich beide am gestrigen Donnerstagnachmittag in Kassel-Kirchditmold ereignet haben und vermutlich durch denselben bislang unbekannten Täter begangen wurden.

Gegen 15:40 Uhr hatte ein Mann in der Heimradstraße versucht, die Scheibe der Terrassentür eines Wohnhauses mit einem Stein einzuwerfen. Nachdem ihm das nicht gelang, ergriff der Täter die Flucht in Richtung der Schloßäckerstraße, wobei er von einem Zeugen beobachtet wurde. Es soll sich demnach um einen etwa 1,80 Meter großen Mann im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren und dunkler Hautfarbe gehandelt haben, der mit einem langen, beigefarbenen Mantel bekleidet war und einen Stoffbeutel bei sich hatte. Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Mann nicht mehr gefasst werden.

Gut zwei Stunden später kam es dann zu einer weiteren Tat in der nahegelegenen Schloßäckerstraße, nahe der Schwarzenbergstraße. Gegen 17:40 Uhr waren die Bewohner eines Einfamilienhauses nach Hause zurückgekehrt und hatten beim Betreten gehört, wie jemand das Haus über die Terrasse verließ. Wie sie dann erschrocken feststellen mussten, hatte der Unbekannte zuvor offenbar mit einem Stein das Glas der Terrassentür zerstört, die Wohnräume durchsucht und mehrere Schmuckstücke entwendet. Auch in diesem Fall verliefen die sofortigen Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg.

Wer zur Tatzeit im Bereich von Kirchditmold verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder den Beamten des K21/22 Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

