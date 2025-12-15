Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Waghalsige Flucht vor Polizei wegen fehlenden Führerscheins: Autofahrer nach Unfall gestoppt und festgenommen

Kassel (ots)

Kassel/ Fuldatal (Landkreis Kassel):

Offenbar weil er keinen Führerschein hat, hat ein Autofahrer am Freitagabend eine hochgefährliche und rücksichtslose Flucht vor der Polizei durch Kassel und Fuldatal hingelegt. Der 28-Jährige am Steuer eines VW Golf war beginnend ab der Dresdener Straße mit hoher Geschwindigkeit durch die östlichen und nördlichen Kasseler Stadtteile, über Fuldatal-Ihringshausen zurück nach Kassel gerast und über mehrere roten Ampeln gefahren. Nachdem der Wagen in der Bunsenstraße zunächst angehalten werden konnte, der Fahrer aber plötzlich auf einen Polizisten zufuhr, der sich durch einen Sprung zur Seite retten konnte, hatten die nacheilenden Streifen die weitere Verfolgung zunächst aus Sicherheitsgründen abbrechen müssen. Im Rahmen der weiteren Fahndung gelang es, die waghalsige Flucht, bei der der VW auch gegen einen Streifenwagen krachte, durch den Einsatz eines Stopp-Sticks im Stadtteil Rothenditmold zu beenden. Gegen die Festnahme setzte sich der 28-Jährige aus dem Landkreis Kassel erheblich zur Wehr. Er muss sich nun neben Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wegen weiterer Straftaten verantworten.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal hatte den 28-Jährigen gegen 21:30 Uhr auf der Dresdener Straße anhalten wollen, da er erkennbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Sofort gab der Fahrer Gas und trat die Flucht an. Über mehrere roten Ampeln und mit Geschwindigkeiten über 100 Stundenkilometer verlief die Verfolgung so waghalsig, dass die Beamten die Verfolgung letztlich nicht mehr fortsetzten, um andere nicht zu gefährden. Nachdem der VW bei der Fahndung mit zahlreichen Streifen in der Nordstadt wiederentdeckt wurde, fuhr der 28-Jährige ungebremst in die Seite eines Streifenwagens und setzte seine rücksichtslose Flucht fort. Diese konnte schließlich kurze Zeit später mithilfe des Stopp-Sticks beendet werden, glücklicherweise ohne dass jemand verletzt wurde. Ein Atemalkohol- und ein Drogentest bei dem Festgenommenen verliefen negativ, allerdings räumte er schnell ein, dass er keinen Führerschein hat. Der VW Golf wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell