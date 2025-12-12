Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Verkehrsunfall in Melsungen

Kassel (ots)

Heute kam es gegen 18:00 im Bereich der Schloßbrücke in Melsungen zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Wie die Beamten der Polizeistation Melsungen berichten, beabsichtige ein 76- jähriger Fußgänger aus Melsungen den Schwarzenberger Weg zu überqueren. Dabei wurde dieser von einem 32- jährigen Pkw- Fahrer angefahren und erfasst. Der 32- jährige Fahrzeugführer verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den schwer verletzten Fußgänger zu kümmern, und fuhr anschließend zu seiner Wohnanschrift. Anwesende Zeugen konnten sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges merken und gaben dieses den eingesetzten Streifen weiter. Der flüchtige Fahrer sowie das Unfallfahrzeug konnte anschließend an der Wohnanschrift angetroffen werden. Nach ersten Ermittlungen besitzt der Fahrzeugführer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis und stand möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der schwer verletzte Fußgänger ist leider nach erfolgloser Reanimation vor Ort verstorben. Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Polizeistation in Melsungen geführt.

Jörg Schott, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

