Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250630.1 Kiel: Radfahrer verursacht schweren Verkehrsunfall und flüchtet

Kiel (ots)

Sonntagnachmittag kam es auf dem Düsternbrooker Weg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Die Frau erlitt hierbei schwere Kopfverletzungen. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Radfahrer gegen 16:40 Uhr mit hoher Geschwindigkeit den Düsternbrooker Weg vom Landtag kommend in Richtung Kaistraße. Am Schlossgarten erfasste er eine 32 Jahre alte Fußgängerin, die die Straße in Höhe der dortigen, zu diesem Zeitpunkt ausgeschalteten, Ampelanlage überquerte, um in Richtung Kiellinie zu gelangen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Deutsche auf den Hinterkopf, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt. Nach Zeugenangaben habe der Radfahrer zunächst angehalten, sei anschließend aber weitergefahren ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Es soll sich um einen etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann mit grauem Haar und einem Vollbart handeln. Das Fahrrad soll ein dunkles Herrenrad mit Gepäcktaschen gewesen sein.

Der Verkehrsunfalldienst des Bezirksreviers führt die Ermittlungen und sucht neben dem Fahrer weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu ihm oder dem Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 1503 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell