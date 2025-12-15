Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Ahnatal und Wolfhagen gesucht

Kassel (ots)

Ahnatal / Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Einbrecher sind am Wochenende in zwei Einfamilienhäuser in Ahnatal und Wolfhagen eingedrungen. In einem Fall entwendeten die bislang unbekannten Täter Schmuck, während sie bei der anderen Tat ohne Beute flüchteten. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel bitten um Zeugenhinweise.

Zunächst wurde die Polizei am Samstag in den Hellweg in Ahnatal-Heckershausen gerufen. Wie die Beamten des zur Tatortaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich die Tat zwischen 15 und 21 Uhr. Indem sie ein Kellerfenster auf der Gebäuderückseite aufbrachen, gelangten die Täter ins Haus. Dort durchsuchten sie die Wohnräume, bis sie im Schlafzimmer auf Schmuck stießen und damit schließlich unerkannt flüchteten.

Die zweite Tat ereignete sich zwischen Samstag, 13 Uhr, und dem gestrigen Sonntag, 14 Uhr, in Wolfhagen. Dort versuchten die Unbekannten zunächst, die Terrassentür eines Wohnhauses im Meißnerring aufzuhebeln. Nachdem ihnen dies nicht gelang, schlugen sie kurzerhand die Scheibe ein und öffneten die Tür auf diese Weise. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Räume im Haus, verließen dieses dann aber ohne Beute.

Wer am Wochenende im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder den Ermittler des K21/22 anderweitig Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

