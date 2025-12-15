Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Paketzusteller drängen sich in Wohnung: Zeugen in Oberzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Besonders dreist sind am Samstagmittag in Kassel-Oberzwehren zwei Trickdiebe vorgegangen, die eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen haben. Die beiden unbekannten Täter hatten gegen 12:40 Uhr an der Tür der hochbetagten Frau im Wohngebiet westlich des Bahnhofs Kassel-Oberzwehren geklingelt und sich als Paketzusteller ausgegeben. Im nächsten Moment schoben die Männer die Bewohnerin zur Seite und drängten sich in die Wohnung. Dort nahmen sie mehrere Schmuckstücke an sich und flüchteten anschließend nach draußen. Bei den Tätern soll es sich um zwei 25 bis 35 Jahre alte und schlanke Männer gehandelt haben, die 1,80 bis 1,85 Meter groß waren und einen dunkleren Teint hatten. Einer trug eine graue Mütze und hatte einen dunklen Dreitagebart, während sein Komplize kurze dunkle Haare hatte und mit einer Jeans bekleidet war. Die Fahndung der Polizei nach den dreisten Dieben, die ihre Flucht mutmaßlich mit einem Fahrzeug fortgesetzt hatten, verlief bisher leider ohne Erfolg.

Zeugen, die am Samstagmittag nahe des Bahnhofs Oberzwehren verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell